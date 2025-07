Álex Baena, médio-ofensivo de 23 anos, foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Atlético de Madrid.

O internacional espanhol chega do Villarreal e assina um contrato válido até junho de 2030. Segundo a imprensa do país vizinho, os «colchoneros» vão pagar 45 milhões de euros, mais cinco objetivos, para garantir um dos grandes desejos de Diego Simeone neste verão.

No currículo, Baena conta com a conquista da Liga Europa, na época 2020/21, ao serviço do Villarreal, e um Europeu com a seleção espanhola, em 2024.

Na temporada passada, fez 33 jogos, marcou sete golos e somou dez assistências.