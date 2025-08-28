Formado no Barcelona, o guarda-redes Arnau Tenas regressa a Espanha pela via do Villarreal, assinando um contrato válido até 2029.

O guarda-redes espanhol, de 24 anos, estava no PSG há duas épocas, tendo apenas realizado um total de oito jogos pelo emblema parisiense, que agora o vende por dois milhões e meio de euros, após o ter adquirido a «custo zero» em 2023.

Apesar da tenra idade e de nunca ter sido opção regular nos clubes por onde passou, Tenas conta já com um palmarés recheado: uma Liga dos Campeões, uma Liga espanhola, duas Ligas francesas, duas Taças de França, uma Supertaça de França, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha. Pelas seleções jovens de Espanha, venceu um Europeu de Sub-19 e a medalha de ouro olímpica em Paris 2024.