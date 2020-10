O Atlético de Madrid emprestou o avançado Rodrigo Riquelme ao Bournemouth.

Em comunicado, o emblema do Championship confirmou que poderá acionar uma opção de compra do jogador espanhol no final da temporada.

Riquelme, que pode alinha preferencialmente pelas alas do ataque, estreou-se pela equipa principal dos colchoneros na época passada e foi escolha regular de Diego Simeone para os jogos da Taça do Rei.

Aos 20 anos, Rodrigo Riquelme vai ter a primeira experiência fora do Atlético de Madrid, depois de ter feito toda a formação no clube madrileno.