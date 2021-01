O Atlético de Madrid oficializou, esta sexta-feira, a cedência de Saponjic ao Cádiz.



Segundo o comunicado dos colchoneros, o empréstimo do avançado é válido até ao final da temporada e não inclui opção de compra. O sérvio de 23 anos chegou ao emblema espanhol em 2019 proveniente do Benfica e foi utilizado por Simeone em apenas cinco jogos.



O Cádiz é nono colocado da Liga espanhola com 24 pontos.