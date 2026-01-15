Giuliano Simeone renovou contrato com o Atlético de Madrid até 2030, informaram os «colchoneros», esta quinta-feira.

O extremo de 23 anos já estava ligado ao Atlético até 2028 e, assim, prolonga a ligação por mais duas temporadas.

Filho do treinador Diego Simeone, Giuliano foi formado no River Plate e nos «colchoneros». Depois de empréstimos a Saragoça e Alavés, conquistou um lugar no plantel do Atlético de Madrid na época passada.

Em 2025/26, o internacional argentino leva três golos e sete assistências em 27 jogos.