OFICIAL: Azpilicueta anuncia final de carreira
Defesa espanhol joga o último jogo na carreira este sábado frente ao Celta de Vigo
César Azpilicueta anunciou, esta sexta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, que vai terminar a carreira no final da temporada. O defesa internacional espanhol por 44 ocasiões, fará a sua despedida na visita do Sevilha ao terreno do Celta de Vigo.
Lenda do Chelsea - onde passou 11 temporadas - teve uma carreira repleta de sucesso, onde foi treinado por grandes nomes do futebol, com José Mourinho à cabeça. Além do treinador português, o defesa teve a oportunidade de trabalhar com Rafael Benítez, Antonio Conte, Maurizio Sarri e Thomas Tuchel, por exemplo.
Em Inglaterra foi também onde levantou a maior parte dos títulos da sua carreira e, por certo, os mais importantes. Uma Liga dos Campeões (2020/21), duas vezes campeão da Premier League (2014/15 e 2016/17), uma Supertaça Europeia (2021/22), duas Ligas Europa (2012/13 e 2018/19), uma Taça de Inglaterra (2018) e uma Taça da Liga Inglesa (2015) compõe os principais títulos da carreira de César Azpilicueta.
Depois da passagem pelo Atlético de Madrid, entre 2023 e 2025, o espanhol rumou a Sevilha onde, neste sábado, realizará o último jogo enquanto futebolista, aos 36 anos.
