OFICIAL: Barcelona contrata extremo luso-inglês
Ajay Tavares tem 16 anos e estava no Norwich
O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ajay Lopes Tavares, luso-inglês que estava no Norwich.
O extremo de 16 anos vai integrar as equipas jovens do Barça. Segundo a imprensa catalã, o passaporte português foi decisivo para que Ajay, que colecionava interessados na Premier League, se tenha transferido de imediato, sem esperar até completar 18 anos.
🤝 Acord per a la incorporació del jugador 𝗔𝗷𝗮𝘆 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 al Juvenil A del Barça procedent del Norwich City— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) February 23, 2026
🆕 Acuerdo para la incorporación de Ajay Tavares al Barça. El jugador procede del Norwich City#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/bW9cesdD9I
