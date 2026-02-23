O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ajay Lopes Tavares, luso-inglês que estava no Norwich.

O extremo de 16 anos vai integrar as equipas jovens do Barça. Segundo a imprensa catalã, o passaporte português foi decisivo para que Ajay, que colecionava interessados na Premier League, se tenha transferido de imediato, sem esperar até completar 18 anos.

RELACIONADOS
OFICIAL: ex-FC Porto deixa o Brasil e é reforço do Valência
OFICIAL: Esteghlal anuncia saída de Ricardo Sá Pinto
OFICIAL: Chris Grombahi troca o Sporting pelo Club Brugge