Jean-Clair Todibo vai jogar no Schalke 04 por empréstimo do Barcelona até ao final da temporada, informaram os catalães.



De acordo com o comunicado oficial dos blaugranas, o emblema alemão paga um milhão e meio de euros pela cedência do central e fica com opção de compra. Os «mineiros» ficam ainda com opção de compra sobre o francês de 20 anos cifrada nos 25 milhões mais cinco em variáveis.



Tudo sobre mercado



Ao mesmo tempo o Barcelona salvaguarda uma opção de recompra sobre Todibo. Para tal, terá de desembolsar 50 milhões de euros, mais dez em variáveis.



Jean-Clair Todibo chegou à Catalunha há um ano e disputou apenas cinco jogos.