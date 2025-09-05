O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Oriol Romeu para a rescisão de contrato.

O médio de 33 anos, que na última temporada fez 31 jogos emprestado ao Girona, tinha mais um ano de contrato, mas não entrava nas opções de Hansi Flick.

Formado em La Masía, Oriol Romeu também já passou por Chelsea, Valência, Estugarda e Southampton.