Há 1h e 0min
OFICIAL: Barcelona rescinde contrato com Oriol Romeu
Médio de 33 anos tinha vínculo por mais uma temporada
O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Oriol Romeu para a rescisão de contrato.
O médio de 33 anos, que na última temporada fez 31 jogos emprestado ao Girona, tinha mais um ano de contrato, mas não entrava nas opções de Hansi Flick.
Formado em La Masía, Oriol Romeu também já passou por Chelsea, Valência, Estugarda e Southampton.
Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025
