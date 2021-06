Rui Silva é oficialmente reforço do Betis para 2021/22.



O internacional português deixa o Granada em final de contrato, mas continua na Andaluzia. Assim, o guarda-redes vai ser companheiro de equipa de William Carvalho, tendo assinado até 2026.



Rui Silva formou-se no FC Maia e saltou para o Nacional com idade ainda de júnior. Após quatro anos e meio na Madeira, o guardião de 27 anos mudou-se para o Granada, clube com o qual desceu e subiu de divisão e estreou-se nas provas da UEFA.



O guarda-redes, que faz parte das escolhas de Fernando Santos para o Euro 2020, disputou 128 jogos pelo Granada em cinco anos.