O Betis anunciou a saída de Rubi do comando técnico do clube e a chegada de Alexis Trujillo.



O treinador de 50 anos não resistiu a mais uma derrota, desta feita frente ao Athletic, e foi despedido. O ex-técnico do Espanhol, que tinha mais dois anos de contrato, deixa os andaluzes no 14.º lugar da Liga espanhola com o registo de dez vitórias em 33 jogos.



A formação onde alinha William Carvalho deu conta do sucessor de Rubi: trata-se de Alexis Trujillo, ex-jogador e coordenador da área desportiva do clube vai orientar a equipa até ao final da época.



O Betis tem um dos melhores plantéis da Liga espanhola com nomes como Canales, Fekir, Guardado, Joaquín, Aleñà, Bartra, entre outros.