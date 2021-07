Depois de ter rescindido com o Villarreal, Carlos Bacca assinou pelo Granada, equipa na qual joga o português Domingos Duarte.



O internacional colombiano prossegue assim a carreira em Espanha depois de passagens por Sevilha e Villarreal. Ao serviço dos dois clubes anteriores, o avançado de 34 anos anotou um total de 78 golos e conquistou a Liga Europa por três ocasiões.



Além dos dois clubes espanhóis, Bacca já representou Barranquilla FC (Colômbia), Junior Barranquilla (Colômbia), AC Milan (Itália) e o Club Brugge (Bélgica).



A duração do vínculo do primeiro reforço do Granada para 2021/22 não foi revelada.