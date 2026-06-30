OFICIAL: Celta de Vigo anuncia saídas de dois ex-Benfica
Cervi e Ristic terminam contrato e deixam o emblema da Galiza
Cervi e Ristic terminam contrato e deixam o emblema da Galiza
O Celta de Vigo anunciou, esta terça-feira, a saída de seis jogadores, entre eles os ex-Benfica Franco Cervi e Mihailo Ristic.
Cervi, extremo de 32 anos, chegou ao clube de Vigo há cinco temporadas, quando deixou o Benfica. O argentino foi perdendo espaço no plantel e, na última época, só fez três jogos.
Ristic, lateral de 31 anos, também trocou os encarnados pelo emblema da Galiza, mas em 2023/24. O sérvio nunca foi opção regular na equipa e, no total das três épocas, realizou apenas 41 encontros.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Além dos antigos jogadores do Benfica, também Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López e Marc Vidal deixam o Celta de Vigo após o final do contrato.
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Aidoo, Mingueza, Fer López, Cervi, Ristić e Marc Vidal poñen fin á súa vinculación co Celta este 30 de xunio.— Celta (@RCCelta) June 30, 2026
Grazas pola vosa profesionalidade, compromiso e por defender sempre o escudo con afouteza e corazón.
Boa sorte no voso camiño! 🩵