O Celta de Vigo anunciou, esta terça-feira, a saída de seis jogadores, entre eles os ex-Benfica Franco Cervi e Mihailo Ristic.

Cervi, extremo de 32 anos, chegou ao clube de Vigo há cinco temporadas, quando deixou o Benfica. O argentino foi perdendo espaço no plantel e, na última época, só fez três jogos.

Ristic, lateral de 31 anos, também trocou os encarnados pelo emblema da Galiza, mas em 2023/24. O sérvio nunca foi opção regular na equipa e, no total das três épocas, realizou apenas 41 encontros.

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Além dos antigos jogadores do Benfica, também Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López e Marc Vidal deixam o Celta de Vigo após o final do contrato.

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