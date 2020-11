Com apenas uma vitória na Liga espanhola, o Celta de Vigo anunciou a saída do técnico Óscar García.



Em comunicado, o emblema da Galiza agradece «o trabalho, profissionalismo e esforço demonstrados» do treinador de 47 anos, lembrando a a conquista da permanência na época passada.



Óscar García termina assim a primeira experiência num clube do seu país, depois de passagens por Maccabi Telavive, Brighton, Watford, RB Salzburgo, Saint-Étienne e Olympiakos.



O Celta de Vigo ocupa o 17.º lugar do campeonato, precisamente na primeira posição acima da linha de descida.