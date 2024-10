Claudio Giráldez renovou contrato com o Celta de Vigo até 2027, informou o clube.



Num vídeo divulgado nas redes sociais, os galegos deram conta da continuidade do treinador pelo menos por mais três anos. O técnico, de 36 anos, assumiu a primeira equipa do Celta em março após a saída de Rafa Benítez e assegurou a permanência (alcançou cinco triunfos em dez jogos).



Esta temporada, Giráldez orientou o Celta de Vigo em nove encontros, tendo vencido quatro.