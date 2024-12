O Real Valladolid já tem novo treinador: trata-se de Diego Martín Cocca, anunciou o clube este sábado.

O argentino de 52 anos assume o comando da equipa para tentar a permanência na primeira divisão espanhola. Cocca assinou contrato até 30 de junho de 2025, mas o mesmo inclui uma cláusula de continuidade caso o objetivo seja cumprido.

A equipa onde alinha o guarda-redes português André Ferrreira encontra-se atualmente na penúltima posição da liga espanhola (19.ª), com 12 pontos, a três do primeiro classificado acima da linha de despromoção, o Leganés, com 15.