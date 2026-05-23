É oficial: o Real Madrid vai a eleições pela primeira vez desde 2006. Enrique Riquelme anunciou, este sábado, a candidatura à presidência do clube merengue.

Com os documentos entregues, a Comissão Eleitoral tem um dia para analisar a candidatura do empresário espanhol e, se estiver tudo certo, as eleições devem ficar marcadas no máximo em 15 dias.

À saída da Ciudad Real Madrid, Enrique Riquelme falou aos jornalistas e salientou que a candidatura «não é contra ninguém».

«Esta não é uma candidatura contra ninguém; é a favor do Real Madrid. Temos um projeto extremamente empolgante, sério e profissional, tanto dentro quanto fora de campo. É importante ter os sócios em mente», começa por dizer.

O candidato fez, ainda, um pedido aos sócios merengues.

«Peço aos sócios que não tenham medo. Sejam corajosos o suficiente para ouvir e escolher entre os dois projetos em discussão. Assim que a diretoria aprovar a candidatura, trabalharemos incansavelmente para explicar os projetos, para que as pessoas possam votar depois de 20 anos», concluiu.

Ora, com a candidatura de Enrique Riquelme aceite a vida do Benfica e de José Mourinho fica em suspenso, isto porque o treinador português terá de esperar pelos resultados das eleições para saber se Florentino Pérez se mantém na liderança do clube.