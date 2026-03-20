O treinador Ernesto Valverde anunciou, esta sexta-feira, que vai deixar o comando técnico do Athletic Bilbao no final da temporada.

«Olá a todos. Esta anúncio é para comunicar que na próxima temporada não serei o treinador do Athletic, uma decisão que amadureci com o tempo e que também foi discutida com o clube. Queria partilhá-la convosco», começou por dizer Valverde, num vídeo dirigido aos adeptos «rojiblancos».

«Ao mesmo tempo, gostaria de destacar que ainda temos dez jogos importantes da liga, começando neste domingo contra o Betis. Dez jogos nos quais queremos alcançar os nossos objetivos, nos quais temos muito a ganhar, nos quais vamos dar tudo.»

A cumprir a terceira passagem enquanto treinador dos bascos, Valverde é, de resto, o técnico com mais jogos na história do clube. No próximo domingo, contra o Betis, vai atingir os 495 encontros.

Ao serviço do Athletic Bilbao, o treinador de 62 anos conquistou a Supertaça Espanhola em 2015/16 e a Taça de Espanha, em 2023/24.

O Athletic prometeu que, no final da temporada, irá fazer uma despedida à altura de uma «lenda viva» do clube.

Depois do quarto lugar na temporada passada, que valeu a presença na edição desta época da Champions, onde até defrontou o Sporting, 2025/26 tem sido de altos e baixos para o Athletic. A equipa de Bilbau ocupa o 10.º posto da Liga espanhola, embora ainda na luta por uma vaga nas competições europeias.