O Saragoça anunciou, esta segunda-feira, a saída de Julio Velázquez do comando técnico da equipa, mas já encontrou sucessor: trata-se de Victor Fernández, que está de volta ao ativo, depois de três temporadas sem treinar.

O técnico de 63 anos, que em 2004/05 orientou o FC Porto e conquistou a Taça Intercontinental, tem uma grande ligação ao Saragoça, onde treinou em três momentos distintos, durante várias épocas.

A equipa encontra-se no 14.º posto do segundo escalão espanhol, com 37 pontos, mais sete do que o lugar imediatamente abaixo da linha de despromoção e a 11 da zona de play-off de subida.