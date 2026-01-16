Internacional
OFICIAL: filho de Samuel Eto'o ruma ao Villarreal
Etienne Eto'o deixa o Rayo Vallecano e assina com Villarreal, por empréstimo, até ao final da temporada. O avançado de 23 anos é, recorde-se, filho de Samuel Eto´o, antigo craque do Barcelona e Inter de Milão,
Segundo a imprensa espanhola, Etienne Eto'o vai jogar pela equipa B do Villarreal com o objetivo de somar minutos. Esta temporada, o avançado não conta com qualquer golo em seis jogos realizados.
