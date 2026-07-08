Internacional
Há 45 min
OFICIAL: Fran García «despede-se» de Mourinho e reforça o Betis
Lateral assina contrato até 2030
AL
Lateral assina contrato até 2030
AL
O Betis anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Fran García, proveniente do Real Madrid. O lateral-esquerdo assina até 2030.
Depois da saída de David Alaba, que terminou contrato com a formação merengue, Fran García é o segundo jogador a «despedir-se» de José Mourinho.
Por outro lado, o técnico português já viu entrar Marc Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté como reforços para a próxima temporada, que terá como objetivo principal conquistar a Liga espanhola.
Na época passada, recorde-se, o ala espanhol realizou 26 jogos pelo Real Madrid, nos quais somou um golo e uma assistência.
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