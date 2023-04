Quique Flores já não é treinador do Getafe, informou o clube esta quinta-feira.



A saída do técnico surge no dia seguinte à derrota da equipa na receção ao Almería (1-2). O emblema madrileno, no qual alinha Domingos Duarte, atravessa um ciclo de cinco jogos sem vencer e ocupa o 17.º lugar com mais um ponto que a primeira equipa em zona de descida.



O treinador, de 58 anos, encerra a terceira passagem pelo Getafe com o registo de 18 triunfos em 66 jogos.



Além do Getafe, Quique Flores já passou por clubes como Valência, Benfica, Atlético de Madrid, Al Ahli, Watford e Shanghai Shenua.