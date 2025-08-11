O Atlético Madrid anunciou a contratação de Giacomo Raspadori ao Nápoles.

Aos 25 anos, o avançado italiano deixa o país natal e ruma a Espanha, assinando um contrato válido até 2030.

A transferência rende ao Nápoles, segundo a imprensa internacional, 21 milhões de euros, a que se poderão somar mais quatro milhões de euros, tendo em conta o cumprimento de objetivos.

O avançado italiano torna-se na sétima contratação deste defeso do emblema espanhol depois de Ruggeri, Cardoso, Baena, Almada, Pubill e Hancko.

Giacomo Raspadori conta no seu palmarés com a conquista de duas Ligas italianas conquistadas ao serviço do Nápoles e com o Campeonato da Europa conquistado com a seleção italiana em 2021.