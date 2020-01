Gil Dias foi oficializado como reforço do Granada, conforme informou o Maisfutebol em tempo oportuno.



O extremo vai jogar seis meses na Liga Espanhola por empréstimo do Mónaco, sendo que o clube andaluz guarda uma opção de compra definitiva do passe para o final do empréstimo.



Tudo sobre o mercado



Refira-se que Gil Dias foi contratado em 2015 pelo Mónaco, tendo sido nos últimos anos cedido a Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest e Olympiakos.

#BienvenidoGil |



📰 El atacante portugués Gil Dias se incorpora al #Granada.



🖊️ Llega cedido procedente del @AS_Monaco.



📎 El club se reserva una opción de compra al final de temporada.



🗓️ Será presentado el próximo lunes. #EternaLucha — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) January 31, 2020