O Girona anunciou, esta quinta-feira, que Míchel Sánchez está de saída do comando técnico da equipa.

Na sua primeira temporada à frente do Girona, Míchel Sánchez conduziu a equipa à primeira divisão espanhola. Dois anos mais tarde, na temporada 2023/24, alcançou uma qualificação inédita para a Liga dos Campeões ao terminar o campeonato no terceiro lugar. Contudo, esta época as coisas não correram de feição para equipa, que acabou por descer à segunda divisão.

Através da nota oficial, o emblema espanhol agradece ao técnico por «um dos períodos mais brilhantes da história do clube».

«Sob seu comando, o Girona FC viveu um dos períodos mais brilhantes da sua história. (..) O clube deseja também reconhecer o trabalho dos membros a equipa técnica técnica, Salva Fúnez, David Porcel e Juan Carlos Balaguer, destacando seu profissionalismo, empenho e contribuição», por ler-se.