OFICIAL: Girona anuncia saída de Míchel Sánchez
Técnico estava no emblema espanhol desde 2021
Técnico estava no emblema espanhol desde 2021
O Girona anunciou, esta quinta-feira, que Míchel Sánchez está de saída do comando técnico da equipa.
Na sua primeira temporada à frente do Girona, Míchel Sánchez conduziu a equipa à primeira divisão espanhola. Dois anos mais tarde, na temporada 2023/24, alcançou uma qualificação inédita para a Liga dos Campeões ao terminar o campeonato no terceiro lugar. Contudo, esta época as coisas não correram de feição para equipa, que acabou por descer à segunda divisão.
Através da nota oficial, o emblema espanhol agradece ao técnico por «um dos períodos mais brilhantes da história do clube».
«Sob seu comando, o Girona FC viveu um dos períodos mais brilhantes da sua história. (..) O clube deseja também reconhecer o trabalho dos membros a equipa técnica técnica, Salva Fúnez, David Porcel e Juan Carlos Balaguer, destacando seu profissionalismo, empenho e contribuição», por ler-se.
Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.— Girona FC (@GironaFC) May 28, 2026
El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.
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