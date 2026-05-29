O treinador Iñigo Pérez anunciou, esta sexta-feira, a saída do Rayo Vallecano.

O técnico deixa o clube de Vallecas ao fim de duas temporadas e meia históricas, nas quais conseguiu dois oitavos lugares. Além disso, chegou à final da Liga Conferência, perdida na passada quarta-feira para o Crystal Palace.

Segundo a imprensa espanhola, Iñigo Pérez, de 38 anos, será o próximo treinador do Villarreal, de Renato Veiga.

