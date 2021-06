Ronald Koeman vai ser o treinador do Barcelona na próxima época, revelou o presidente Joan Laporta.



«Depois deste período de reflexão, anuncio que vamos manter o contrato de Koeman. Estamos satisfeitos com as conversas que tivemos e que nos permitiram unificar critérios», referiu o dirigente do clube catalão, em conferência de imprensa.



O holandês foi contratado pelo antigo presidente, Josep Maria Bartomeu, no início da última época e assinou um vínculo válido até 2022.





