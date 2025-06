É oficial! Clément Lenglet é jogador do Atlético Madrid até 2028.

«O defesa internacional francês, que chega a custo zero, formalizou um novo contrato com o clube para as próximas três temporadas», pode ler-se no comunicado oficial.

A jogar nos colchoneros na presente temporada, emprestado pelo Barcelona, o francês terminou contrato com os culés e juntou-se em definitivo à equipa de Diego Simeone.

Ligado ao Barcelona desde 2018/19, o defesa de 29 anos fez quatro temporadas pela equipa catalã, antes de ser emprestado ao Tottenham (2022/23), Aston Villa (2023/24) e Atlético Madrid (2024/25).

Na presente temporada somou um total de três golos e duas assistências em 34 jogos.

Mercado de transferências: confira tudo o que se passa