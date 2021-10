O Levante despediu Paco López.



O emblema valenciano comunicou a decisão de rescindir contrato com o técnico de 54 anos após a derrota em Maiorca por 1-0.



O treinador entrou no clube em março de 2018 e conseguiu evitar a despromoção. Seguiram-se mais três temporadas, nas quais somou 41 vitórias em 128 jogos, garantindo sempre a permanência do Levante no primeiro escalão do futebol espanhol. No entanto, um arranque de campeonato desastroso no início da quarta época - com quatro derrotas e quatro empates nos primeiros oito jogos - ditou a saída de Paco López.

Alessio Lisci, treinador da equipa secundária, vai assumir o cargo até o clube, no qual joga o português Ruben Vezo, encontrar novo treinador.