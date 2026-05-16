Robert Lewandowski anunciou, este sábado, que vai deixar o Barcelona no final da temporada.

O avançado polaco está em final de contrato e não vai renovar com os catalães, onde estava há quatro temporadas.

«Depois de quatro anos cheios de desafios e trabalho duro, é hora de seguir em frente. Saio com a sensação de missão cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca vou esquecer o carinho que recebi dos adeptos desde os primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar na Terra», começou por escrever o jogador de 37 anos.

«Obrigado a todos os que conheci durante estes quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça voltou ao seu lugar.»

Lewandowski chegou ao Barça em 2022 e, até ao momento, marcou 119 golos em 191 jogos. O polaco irá despedir-se dos adeptos no domingo, no jogo com o Betis, no Camp Nou.

A imprensa espanhola aponta que o Barcelona trabalha na contratação de um avançado para ser titular nas próximas épocas – João Pedro, do Chelsea, é um dos alvos – e a saída de Lewandowski já era expectável.

O polaco chegou a ser associado a uma mudança para o FC Porto, mas André Villas-Boas já veio negar essa possibilidade. O destino mais provável de Lewandowski será, portanto, a Arábia Saudita.