Internacional
Há 2h e 36min
OFICIAL: Luis Miguel Ramis é o novo treinador do Osasuna
Técnico de 55 anos assina contrato válido para as próximas duas temporadas
Técnico de 55 anos assina contrato válido para as próximas duas temporadas
É oficial. O Osasuna anunciou, esta quarta-feira, Luis Miguel Ramis como novo treinador da equipa.
O técnico de 55 anos assume as rédeas do clube de Pamplona, após ter comandado o Burgos, da segunda divisão espanhola.
O catalão, natural de Tarragona, fará a sua estreia na Liga espanhola, depois de uma década no segundo escalão.
Luis Ramis assinou um contrato válido até ao verão de 2028.
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COMUNICADO OFICIAL | Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna.— C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 10, 2026
¡Bienvenido, míster!https://t.co/eCJVQ9GXzn pic.twitter.com/Ue2SXzNbqh
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