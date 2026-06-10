É oficial. O Osasuna anunciou, esta quarta-feira, Luis Miguel Ramis como novo treinador da equipa.

O técnico de 55 anos assume as rédeas do clube de Pamplona, após ter comandado o Burgos, da segunda divisão espanhola.

O catalão, natural de Tarragona, fará a sua estreia na Liga espanhola, depois de uma década no segundo escalão.

Luis Ramis assinou um contrato válido até ao verão de 2028.

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