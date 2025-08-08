Vitor Reis é reforço do Girona. O jogador chega ao clube espanhol por empréstimo do Manchester City.

O defesa-central de 19 anos foi formado no Palmeiras e estreou-se pela equipa principal do clube brasileiro pela mão de Abel Ferreira.

O Manchester City contratou o jovem brasileiro no último mercado de transferências, em janeiro, por uma verba a rondar os 37 milhões de euros.

Enquanto esteve nos citizens, Vitor Reis realizou quatro jogos.