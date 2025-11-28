Internacional
OFICIAL: Manuel Pellegrini renova contrato com o Betis
Técnico chileno estende ligação ao clube até 2027
O Betis anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador Manuel Pellegrini, até junho de 2027.
O técnico chileno, de 72 anos, chegou ao emblema de Sevilha no verão de 2020 e já conquistou uma Taça do Rei, além de ter atingido a final da última edição da Liga Conferência. Pellegrini tornou-se, também, no treinador com mais jogos ao serviço do Betis no principal escalão espanhol e detém o recorde de mais vitórias no clube.
Com 13 jornadas disputadas, o Betis é o quinto classificado da Liga espanhola.
