OFICIAL: Martín Demichelis é o novo treinador de Samu Costa no Maiorca
Técnico argentino vai tentar manter a equipa na primeira divisão espanhola
Técnico argentino vai tentar manter a equipa na primeira divisão espanhola
Martín Demichelis foi oficializado, esta quinta-feira, como novo treinador do Maiorca, com contrato até ao final da temporada e mais um ano de opção.
A equipa onde alinha o português Samuel Costa soma três derrotas consecutivas e é 18.ª e antepenúltima classificada do campeonato espanhol, mas a apenas um ponto da zona de permanência.
Demichelis, de 45 anos, volta ao ativo, depois de ter orientado os mexicanos do Monterrey na época passada. Como treinador principal, também já passou pelo River Plate e pelos escalões de formação do Bayern Munique. Enquanto jogador, recorde-se, jogou em Espanha ao serviço de Atlético de Madrid, Espanhol e Málaga.
Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca ❤️🖤— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026
El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧. pic.twitter.com/i7h3E2twJ7