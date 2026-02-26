Martín Demichelis foi oficializado, esta quinta-feira, como novo treinador do Maiorca, com contrato até ao final da temporada e mais um ano de opção.

A equipa onde alinha o português Samuel Costa soma três derrotas consecutivas e é 18.ª e antepenúltima classificada do campeonato espanhol, mas a apenas um ponto da zona de permanência.

Demichelis, de 45 anos, volta ao ativo, depois de ter orientado os mexicanos do Monterrey na época passada. Como treinador principal, também já passou pelo River Plate e pelos escalões de formação do Bayern Munique. Enquanto jogador, recorde-se, jogou em Espanha ao serviço de Atlético de Madrid, Espanhol e Málaga.

