O Real Madrid anunciou nesta terça-feira ter renovado o contrato de Luka Modric, médio croata que terminava contrato no próximo mês.

O acordo agora firmado irá fazer Modric permanecer mais uma época no clube merengue, o que será a décima época do jogador que se transferiu em 2011 do Tottenham.

Ao serviço do clube da capital espanhola, Modric conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois campeonatos, uma Taça do Rei e três supertaças espanholas.

✍️ #Modrić2022 pic.twitter.com/iEVTrNd7NT

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021