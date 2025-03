O Valência anunciou esta segunda-feira que Kiat Lim vai ser o novo presidente. O empresário de 32 anos é filho de Peter Lim, proprietário do clube.

«O Conselho de Administração do Valência CF tem o prazer de anunciar a nomeação do Sr. Kiat Lim como o novo Presidente do Clube, cargo que assumirá oficialmente em 5 de março de 2025», pode ler-se no comunicado oficial.

Kiat Lim desempenhava o papel de diretor desde 2022 e assume agora o cargo de Layhoon Chan, mulher de confiança do magnata e que cumpriu dois mandatos como presidente.

«Estou muito feliz por passar o bastão para o Sr. Kiat Lim, filho do nosso acionista maioritário. Esta nomeação é uma afirmação clara do nosso compromisso contínuo com o clube e seu futuro», disse Layhoon aos canais oficiais do Valência.

De referir que este é o quarto presidente da era Lim no clube espanhol.

Relativamente ao campeonato, a equipas dos portugueses André Almeida e Thierry Correia está em 18.º lugar, com 24 pontos.