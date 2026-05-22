Há 1h e 49min
OFICIAL: Real Madrid anuncia saída de Alaba
Defesa esteve cinco temporadas em Madrid
O Real Madrid anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com David Alaba para a sua saída no final da temporada. No comunicado, Florentino Pérez refere que «o Real Madrid será sempre a sua casa».
O defesa austríaco chegou a Madrid no verão de 2021 a troco de 55 milhões de euros, proveniente do Bayern Munique. Ao serviço do Real Madrid, o jogador de 33 anos conquistou duas Ligas dos Campeões, duas vezes o Mundial de Clubes, duas Supertaças Europeias, dois campeonatos, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.
Esta temporada, na qual foi bastante afetado por lesões, Alaba disputou apenas 15 jogos.
Comunicado Oficial: Alaba.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026
