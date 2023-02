Rubén Baraja é o novo treinador do Valência, informou o clube esta terça-feira.



Antiga figura do emblema «che», o ex-internacional espanhol vai suceder a Gennaro Gattuso no comando da equipa onde alinham os portugueses Thierry Correia e André Almeida.



Na mesma nota, o Valência informa que Carlos Marchena, que passou pelo Benfica e pelo próprio Valência, vai ser adjunto do novo treinador.



Baraja, de 47 anos, começou a carreira de treinador na formação do Valência, tendo passado ainda por Saragoça, Tenerife, Sp. Gijón, Rayo Vallecano e Elche.



O Valência é antepenúltimo classificado da Liga espanhola.