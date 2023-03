Sergi Roberto renovou contrato com o Barcelona até 2024.



O internacional espanhol fica assim mais um ano ligado aos blaguranas, clube onde joga desde 2006. O vínculo entre as duas partes expirava este verão.



O versátil jogador, de 31 anos, tem sido bastante utilizado por Xavi Hernández esta temporada: já participou em 23 jogos conseguindo marcar três golos e dar três assistências.



Sergi Roberto fica blindado com uma cláusula de 400 milhões de euros, informa ainda o Barça.