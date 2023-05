Agora é oficial: Sergio Busquets anunciou que esta será a última época como jogador do Barcelona.

O fim de ciclo foi confirmado através de um vídeo partilhado pelo clube:

«Chegou o momento de anunciar que esta será a minha última temporada com o Barça. Foi um trajeto inesquecível. Quando era pequeno e vinha ver os jogos ao estádio, ou na televisão, sempre sonhei jogar com esta camisola e neste estádio. A realidade superou tudo aquilo que sonhei. Quem diria, quando era júnior, que iria fazer 15 temporadas no melhor clube do mundo. O clube da minha vida, do qual fui, sou e serei sempre adepto, sócio, jogador e capitão, e superar os 700 jogos. Foi uma honra, um sonho, um orgulho, defender e representar este emblema durante tantos anos. Tudo tem um início e um fim, e ainda que não tenha sido uma decisão fácil, penso ter chegado o momento», refere Busquets, antes de agradecer a todas as pessoas que marcaram este trajeto, entre funcionários do clube, dirigentes, treinadores, colegas e adeptos, sem esquecer a família.

Filho de Carlos Busquets, antigo guarda-redes do Barcelona, Sergio integrou os escalões de formação «blaugrana» em 2005, quando tinha 17 anos. Sai 18 anos depois, mas ainda tem algumas semanas para aumentar um registo impressionante: 718 jogos pelo clube, com 19 golos marcados. Acumula 31 títulos pelo clube, incluindo 8 títulos de campeão espanhol, 7 Taças do Rei, 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias e 7 Supertaças de Espanha. Dentro de dias festejará mais um título nacional, e depois encerrará o ciclo no clube, à beira do 35.º aniversário.