O Barcelona anunciou esta segunda-feira que Ernesto Valverde já não é treinador do emblema blaugrana e que Quique Setién é o seu sucessor.

Valverde sai do clube catalão depois da derrota na meia-final da Supertaça frente ao Atlético de Madrid, por 3-2.

No campeonato, o Barça partilha a liderança da tabela classificativa, com os mesmos 40 pontos do que o rival Real Madrid, e na Champions os culés vão defrontar o Nápoles nos oitavos de final.

Valverde abandona assim o Barcelona ao fim de duas épocas e meia, nas quais conquistou dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça.

Já Quique Setién assinou com o Barcelona por duas épocas e meia e será apresentado esta terça-feira. Setién chega ao Barça depois de ter orientado o Betis nas duas últimas temporadas. Antes, na primeira divisão espanhola, treinou também o Las Palmas.

Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020