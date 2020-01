O Sevilha anunciou esta segunda-feira a cedência de Simon Kjaer ao AC Milan.



Em nota publicada no site oficial, o clube orientado por Julen Lopetegui deu conta da saída do jogador de 30 anos para o clube transalpino por empréstimo até ao final da temporada. Os «rossoneri» ficam com opção de compra sobre o jogador dinamarquês.



Recorde-se que Kjaer esteve cedido ao Atalanta na primeira metade da presente temporada, tendo disputado apenas seis partidas ao serviço do clube italiano.



Em Milão, Kjaer encontrará o português Rafael Leão.