O Sevilha anunciou, esta segunda-feira, a saída do treinador Matías Almeyda.

O despedimento do técnico argentino ocorre dois dias depois da derrota na receção ao Valência (2-0). Em 32 jogos, Matías Almeyda somou dez vitórias, sete empates e 15 derrotas.

A equipa da Andaluzia, que conta com Fábio Cardoso no plantel, ocupa o 15.º lugar do campeonato espanhol, com 31 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.

Matías Almeyda, diga-se, também já passou por AEK, San Jose Earthquakes, Chvas, Banfield e River Plate.

