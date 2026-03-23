OFICIAL: Sevilha despede o treinador Matías Almeyda
Argentino deixa a equipa da Andaluzia no 15.º lugar
O Sevilha anunciou, esta segunda-feira, a saída do treinador Matías Almeyda.
O despedimento do técnico argentino ocorre dois dias depois da derrota na receção ao Valência (2-0). Em 32 jogos, Matías Almeyda somou dez vitórias, sete empates e 15 derrotas.
A equipa da Andaluzia, que conta com Fábio Cardoso no plantel, ocupa o 15.º lugar do campeonato espanhol, com 31 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.
Matías Almeyda, diga-se, também já passou por AEK, San Jose Earthquakes, Chvas, Banfield e River Plate.
ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026
Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales.
