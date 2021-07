Diego Simeone e a sua equipa técnica prolongaram os respetivos vínculos com o Atlético de Madrid até 2024.



O treinador de 51 anos chegou ao clube madrileno durante a época 2011/12 e desde então venceu oito títulos. O argentino é, de resto, o técnico mais titulado da história dos colchoneros e o que tem mais vitórias ao comando da equipa.



Óscar Ortega (preparador físico) e Pablo Vercellone (treinador de guarda-redes), que chegaram com «El Cholo» há uma década, assim como Hernán Bonvicini (treinador-adjunto) e Nelson Vivas (primeiro treinador-adjunto) vão continuar por mais três anos.



Desde que chegou a Madrid, Simeone conquistou a Liga Europa em duas ocasiões e duas Supertaças europeias, além de dois campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.