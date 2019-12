O Valência renovou contrato com Carlos Soler e blindou-o com uma cláusula de 150 milhões de euros.



Numa nota publicada no site oficial, o emblema «che» referiu que o novo vínculo é válido até 2023.



Soler, de 22 anos, é um produto das escolas do clube. Subiu à equipa principal na época 2016/17 e disputou 125 encontros até ao momento.