O Villarreal anunciou, esta segunda-feira, que o treinador Marcelino Toral vai deixar o clube no final da temporada, quando termina contrato.

O técnico de 60 anos está há três épocas no emblema de La Cerámica, nesta que é a segunda passagem pelo clube.

O Villarreal, onde alinha o português Renato Veiga, está a protagonizar uma grande campanha na Liga espanhola: é terceiro classificado e já garantiu um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa espanhoal, este era um cenário mais do que provável, dado que há vários meses que não havia entendimento para a renovação de contrato. O Villarreal ainda terá sugerido renovar por mais uma época, o que não agradou ao técnico, que também não é visto como solução a longo prazo para um clube que quer reduzir gastos e apostar na formação.

