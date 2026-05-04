OFICIAL: Villarreal anuncia saída do treinador no final da época
Marcelino Toral vai encerrar a segunda passagem pelo clube
O Villarreal anunciou, esta segunda-feira, que o treinador Marcelino Toral vai deixar o clube no final da temporada, quando termina contrato.
O técnico de 60 anos está há três épocas no emblema de La Cerámica, nesta que é a segunda passagem pelo clube.
O Villarreal, onde alinha o português Renato Veiga, está a protagonizar uma grande campanha na Liga espanhola: é terceiro classificado e já garantiu um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.
Segundo a imprensa espanhoal, este era um cenário mais do que provável, dado que há vários meses que não havia entendimento para a renovação de contrato. O Villarreal ainda terá sugerido renovar por mais uma época, o que não agradou ao técnico, que também não é visto como solução a longo prazo para um clube que quer reduzir gastos e apostar na formação.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 4, 2026
El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada.
Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos. pic.twitter.com/HebnNLZcio