O internacional chileno Ben Brereton Díaz é reforço do Villarreal para as próxima quatro temporadas, anunciou o clube no site oficial. O jogador de 24 anos assina a custo zero depois de ter representado o Blackburn Rovers nas últimas seis temporadas.

Ao todo disputou, Bem Brereton disputou 177 jogos pelo clube inglês, tendo apontado 47 golos e feito 16 assistências.

De acordo com o comunicado do site, Brereton Díaz vai realizar os exames médicos na próxima quarta-feira.