Vitor Roque viajou para Las Palmas com a equipa Barcelona ainda sem saber se poderia jogar, já que a inscrição estava pendente na liga espanhola.

Foi durante o voo para as Canárias que a inscrição foi autorizada. O jogador brasileiro, de 18 anos, pode mesmo estrar-se na LaLiga esta quinta-feira à noite.

O clube catalão acreditava que não teria problemas, já que tinha recorrido ao artigo do regulamento para lesões de longa duração, que lhe permite assumir 80% dos custos de um jogador lesionado.

Neste caso, a situação de Gavi, que só voltará a jogar na próxima época, permitiu ao Barcelona antecipar em meio ano a chegada de Vítor Roque.

No final da época, o clube terá de fazer acertos no limite de custos do seu plantel para que o jogador possa ser novamente registado.

O Barcelona já confirmou que o novo número 19 da equipa está disponível para jogar.