Pintores, pedreiros, pessoal da limpeza, enfim, todos os funcionários que trabalharam nas obras de remodelação do Santiago Bernabéu foram convidados pelo Real Madrid para assistirem ao jogo frente ao Celta de Vigo, do próximo domingo.



Com este gesto os merengues pretendem agradecer o esforço levado a cabo por estes profissionais para que o seu recinto estivesse pronto a tempo de receber a equipa e os adeptos no duelo frente aos galegos.



«Estamos a trabalhar num santuário como o Bernabéu e estamos muito bem. Vamos ver o jogo porque fomos convidados pelo clube. É um detalhe incrível e ago que Cerezo [presidente do Atlético de Madrid] não fez quando trabalhámos no Wanda Metropolitano», disse um dos operários, citado pela «Marca».



O Real Madrid-Celta de Vigo está agendado para as 20h00, deste domingo. O encontro marcará o regresso da equipa 'blanca' ao seu estádio depois de 560 dias a jogar no estádio Alfredo Di Stéfano, na cidade desportiva de Valdebebas.