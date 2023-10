Álvaro Morata está a protagonizar um excelente arranque de temporada com sete golos em nove jogos pelo Atlético de Madrid. O internacional espanhol abordou as críticas que recebeu ao longo da careira e admitiu que pensou em «deixar tudo».



«Não posso controlar o que o mundo diz. Sinto-me bem pela forma como as coisas estão a correr. As pessoas entendem-me e respeitam-me, sou importante para os meus companheiros. Estou numa situação em que não me importo nem um pouco com o que quem não me conhece pensa ou diz quando estou campo ou às compras. Há momentos em que é diferente porque estou com os meus filhos, antes podia reagir de uma determinada forma. Seguramente que os meus filhos são mais inteligentes do que as pessoas que me criticam», começou por dizer aos microfones do programa programa «El Larguero» da Cadena SER.



«Faltas de respeito? Muitas vezes, sim. Respeito quando faço um jogo mau e entendo as críticas. Vivi muitas coisas desagradáveis. Tive de trabalhar muito o aspeto mental. Tive momentos em que quis desistir de tudo e ir-me embora porque não valia a pena. Estou orgulhoso de ter continuado quando muitas vezes não tinha nem força nem ilusão, mas graças à minha família e às pessoas com quem trabalho estou aqui e isso é tão importante como um título. Quando passamos por certos momentos e voltamos é uma vitória», acrescentou ainda.



O avançado, de 30 anos, partilhou ainda que esteve perto de deixar o Atlético de Madrid no último verão. ««Tive uma conversa que precisava com o Atleti, com Simeone, Gustavo López, Andrea Berta e Miguel Ángel Gil Martín. Precisava de sentir-me importante no clube e de jogar mais do que o que joguei no ano passado. Acho que nunca joguei tantos jogos seguidos como este ano», revelou.